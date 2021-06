J Balvin retó a una pelea a Canelo Álvarez: 'Que se dé conmigo un par de madrazos'

J Balvin y Saúl Álvarez tienen una estrecha relación de amistad pese a pertenecer a mundos completamente distintos. La confianza existente entre colombiano y mexicano llevó al artista a retar al boxeador a subirse al cuadrilátero después de que todo el mundo mediático hablara de la pelea de exhibición entre Logan Paul y Floyd Mayweather.

''Veo tantas estupideces en Twitter respecto a las peleas de boxeo, yo invito a ‘Canelo’ a que se dé un par de madrazos que con una mano lo recibo'', dijo J Balvin desde sus historias de Instagram, a lo que el Canelo no dudó en contestar.

''Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. 'Namás' quiero decirle que con los ojos cerrados, con cuál mano quiere que le pegué, encantado, un honor'', respondió desde sus redes el Álvarez.

Sin embargo, J Balvin se vio sorprendido por la respuesta de su amigo, y terminó por descartar la opción para que cada quien siga en su mundo, la música y el boxeo.

"Era un chiste, yo no pensaba que Canelo me fuera responder, yo no puedo elegir que me peguen con los ojos cerrados y que yo elija la mano, yo voy a seguir con la música, muchas gracias, te quiero mucho", apuntó el cantante colombiano.

