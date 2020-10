Ibeth Zamora regresará al ring en cartelera 'Al Ring por Ellas'

Tras casi dos años de haber defendido con éxito el título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Ibeth Zamora regresará al ring para protagonizar la cartelera 'Al Ring por Ellas'.

Zamora (30-6, 12 KO's), quien hará su primera pelea con el promotor internacional MTK, enfrentará el 30 de octubre a Edith 'La Pantera' Flores (7-14, 1 KO) en una batalla a ocho rounds en peso Mosca en la función a puerta cerrada de la promotora Chiquita Boxing, que implementará el estricto protocolo de las autoridades sanitarias y del CMB.

"Estoy muy contenta, me da mucho gusto regresar al ring y estoy muchísimo más contenta de que Chiquita Boxing nos haya incluido a esta gran cartelera. No he dejado de entrenar, estoy muy emocionada. Ibeth Zamora está de regreso, viene con todo", declaró la 'Guerrera Otomí', durante la conferencia virtual del CMB 'Martes de Café'.

"Sé que se va a hacer una pelea eliminatoria (30 de octubre en California) entre Sulem (Urbina) y Marlen (Esparza), les deseo éxito a las dos y aquí está Ibeth. Yo voy con todo este 30, sé que enfrente tengo a una gran rival, no me confío y vengo con todo. Quiero que vean a una Ibeth nuevamente con esa hambre, estoy muy emocionada de regresar, viene una Ibeth fuerte", agregó.

La primera boxeadora mexicana en ganar tres títulos mundiales en diferentes divisiones (Paja, Minimosca y Mosca) ganó el cetro Mosca del CMB el 26 de mayo de 2018 ante la estadounidense Melissa McMorrow. El 17 de noviembre de ese año hizo la primera defensa exitosa de su corona ante la japonesa Chaoz Minowa a quien derrotó por decisión unánime. Desde entonces no ha peleado.

'Al ring por ellas' tiene el objetivo de hacer conciencia sobre la desigualdad salarial que existe en el boxeo profesional.

"Muy difícilmente se nos incluye o se hace una función especial para mujeres. Creo que es un paso importante para el boxeo femenil. Ya hemos demostrado que gustamos a la gente, el CMB es el primer organismo que ha visto por los intereses de la mujer, entonces es un paso muy importante.

"Entre todas hemos luchado porque exista y sea una realidad la equidad de género y para mí es un paso muy importante y estoy gustosa de poder compartir cartelera con grandes compañeras a quienes admiro mucho. Cuando uno comienza como mujer te ponen hasta abajo de la cartelera, es un paso muy importante para el boxeo femenil", mencionó la 'Guerrera Otomí', a quien se le entregará una réplica del cinturón Otomí del organismo verde y oro en reconocimiento a su trayectoria y a sus raíces.

