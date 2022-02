Gennady Golovkin: 'Tengo las claves para pelear contra Canelo Álvarez'

Gennady Golovkin se prepara para una posible tercera pelea contra Canelo Álvarez y aunque todavía no hay nada oficial, el púgil kazajo aseguró que él tiene la clave para enfrentar al mexicano.

"(Alguien) compartió la opinión de que probablemente fui yo quien ahuyentó a Canelo de los pesos medianos de la división. No estoy seguro si eso es cierto o no, pero lo conozco como peleador y tengo las claves para abrirlo y cómo pelear contra él", comentó Golovkin en entrevista para el podcast Walking the Floor.

El boxeador de 39 años aseguró tener total interés de concretar la trilogía ante Canelo e incluso recordó que en su momento pidió una revancha.

"Estoy seguro de que también me estudió y que también tiene algunas cosas en su arsenal. Así que definitivamente hay interés en la pelea. Es una oportunidad atractiva. Sabemos que después de la segunda pelea le ofrecimos una revancha, pero básicamente subió y persiguió otras oportunidades", declaró.

"No está claro cuándo podría ocurrir esta pelea. Sólo el tiempo dirá. Pero sabemos que va a ser interesante debido a nuestro conocimiento mutuo como oponentes", continuó.

La última vez que Golovkin subió al ring fue en diciembre del 2021 cuando derrotó a Kamil Szeremeta en siete episodios.

