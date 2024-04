Fanáticos critican la cartelera de respaldo de 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía

Saúl 'Canelo' Álvarez regresa a la actividad este próximo 4 de mayo cuando se enfrente en una guerra entre mexicanos a Jaime Munguía. Sin duda es este es un combate de cinco estrellas, pero el resto de la cartelera ha dejado qué desear para los amantes del boxeo.

Este martes, Premier Boxing Champions y Canelo Promotions han confirmado las tres peleas que respaldarán el Canelo-Munguía, siendo las tres por títulos, estas son:

Mario 'Azteca' Barrios y Fabián 'TNT' Maidana por el interino Welter del Consejo Mundial de Boxeo, el choque entre Brandon Figueroa y Jessie Magdaleno por el interino Pluma CMB, y también la batalla entre Eimantas Stanions y Gabriel Maestre por el Welter regular de la Asociación Mundial de Boxeo.

Pese a esto, aficionados y expertos han expresado que no se sienten realmente atraídos por estos combates.

"No me gusta ninguno de esos matches", confesó el juez internacional de ESPN, Fernando Barboza al periodista Salvador Rodríguez.

Otros fanáticos señalan que la razón de no querer invertir en traer a nombres más reconocidos es por que el simple nombre de 'Canelo' agota las entradas.

"No es buen respaldo, lo bueno que Canelo por si solo vende, que si no... Yo creo no ponen buenos match en sus peleas porque saben que el lo venden, pero si pusieran buenas peleas vendería más", escribió el usuario @YoungCalma

No es buen respaldo, lo bueno que Canelo por si solo vende, que si no... Yo creo no ponen buenos match en sus peleas porque saben que el lo venden, pero si pusieran buenas peleas vendería más. — OjosBrujos (@YoungCalma) April 9, 2024

Mientras que Boxing Studs Noticias, medio digital de pugilismo arremetió contra el campeón indiscutido: "Anuncian la cartelera de respaldo del Canelo vs Munguía. Las peleas de respaldo son sólidas, aún así el entusiasmo por la cartelera no ha sido el esperado debido al comportamiento "raro" de Canelo al insistir en escoger rivales accesibles. Será un éxito el evento o le pasarán la cuenta los fans al no comprar el evento? La gente de PBC está preocupada", aseguraron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SCHUMACHER CRITICA A SERGIO 'CHECO' PÉREZ Y PIDE A CARLOS SAINZ EN RED BULL