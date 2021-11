Érik “Terrible” Morales: 'El público decidirá si Canelo es un ídolo o no'

El público es el único que debe decidir si Saúl “Canelo” Álvarez es un ídolo o no, consideró el primer mexicano en coronarse campeón mundial en cuatro divisiones, Érik “Terrible” Morales.

El mejor libra por libra del planeta hizo historia el sábado al convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras en la historia al arrebatarle al estadounidense Caleb Plant el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con un nocaut técnico en el undécimo asalto.

Tras su hazaña, el campeón mundial en cuatro divisiones Juan Manuel Márquez declaró que el tapatío no debería ser considerado el mejor de toda la historia del boxeo mexicano pues no ha enfrentado a los mejores e impone cláusulas de rehidratación a sus rivales.

“Si va a ser ídolo o no va a ser ídolo 'Canelo' es una decisión del público, nosotros los boxeadores no podemos decidir quiénes son los buenos o quiénes son los malos, todos tuvimos una administración de carrera para bien o para mal, con menores o peores rivales. Todos tenemos algo que nos hizo dar un brinquito más o tuvimos algo más fácil.

“Es un tema meramente administrativo, todos saben, y él (Márquez) también tuvo eso, no se puede quejar y la decisión de dónde va Canelo, si es ídolo o no, es una decisión netamente de la afición quien es quien decide dónde vamos, quiénes, en qué posición nos toca, si nos quieren, si nos odian y fuera de eso nadie más puede opinar que la afición porque son los que pagan, son los jefes y son los que deciden qué ven y qué no ven”, declaró Morales, quien enfrentará a Orlando “Siri” Salido en una pelea de exhibición en Dallas, Texas, el 17 de diciembre.

El miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional enfatizó que se le debe dar el reconocimiento a cada uno de los púgiles, independientemente de cómo hayan labrado su carrera.

“Evidentemente la carrera de Márquez le costó mucho trabajo, pero no por ello tiene que demeritar el trabajo de los demás o las condiciones o el esfuerzo o la manera fácil o difícil que le pueda dar. No todos tenemos la misma suerte, ni corremos con la misma bendición para hacer cosas.

“Hay a unos que nos toca más trabajar, hay a otros que les toca menos, hay unos que viven los tiempos modernos de una manera y hay quienes vivimos en el pasado con mucho esfuerzo y dedicación, pero nada comparado con los viejos, viejos, como mi padre y otros tantos que les tocó sufrirle todavía más que nosotros y que ellos hicieron que nuestra vida fuera más fácil y nosotros hicimos que el mercado para el mexicano todavía fuera más fácil.

“Es una cuestión de tiempos y hay que aceptarlo. Creo que Márquez está muy resentido con la vida por las declaraciones que da”, expuso Morales, quien es entrenador de la estrella en asenso Jaime Munguía.

