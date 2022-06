Eddie Hearn sobre la pelea de Canelo vs GGG: 'Ni en un millón de años se va a 12 rounds'

Luego de confirmarse la tercera pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, Eddie Hearn aseguró que en esta ocasión el enfrentamiento no llegará al doceavo round, aunque evitó hacer un pronóstico sobre el ganador del combate.

"Confía en mí, esta pelea es absolutamente enorme y un thriller absoluto. Ni en un millón de años va 12 rounds. Creo que escuché del lado de Golovkin que no les gustó el hecho de que no durará 12 asaltos. No digo que Canelo lo detenga. Estoy diciendo que la pelea no dura 12 asaltos esta vez", dijo el presidente de Matchroom Boxing en entrevista con iFL TV.

Asimismo, Eddie Hearn reiteró que los pugilistas no tienen una buena relación, afirmando que este hecho quedará evidenciado en el primer momento en el que crucen las miradas. "No se soportan el uno al otro. Apenas pude obtener una frase de ellos para el comunicado de prensa. Cuando los junte, lo verás", indicó.

Incluso el propio Canelo Álvarez declaró en la inauguración de su torneo de golf que la rivalidad que tiene ante Gennady Golovkin se convirtió en un tema personal, pues asegura que el kazajo no deja de hablar sobre él.

"Siempre ha sido muy personal con él, entonces eso nunca se va a quitar. De hecho después de que se terminaron las dos peleas siguió siendo personal, nunca ha dejado de hablar de mí. Siempre he estado en su boca, siempre ha hablado de mí, entonces es más personal todavía", declaró.

Canelo se enfrentará a Gennady Golovkin por tercera ocasión en septiembre. El récord le favorece al tapatío, y es que en la primera el resultado fue un empate, mientras que en la segunda el mexicano resultó victorioso.

