Eddie Hearn confía que Canelo vs Bivol se puede llevar a cabo: 'No se necesita el CMB'

Tras su victoria ante John Ryder, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, dejó claro que quiere su revancha en contra de Dimitry Bivol, sin embargo, la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho que el Consejo Mundial de Boxeo no acepte las peleas de los boxeadores rusos.

“Bivol no ha seguido el proceso que se dejó abierto para los boxeadores que querían solicitar una revisión de su caso específico. Bivol no lo ha hecho, por lo que, por el momento, Bivol no puede participar en una pelea sancionada por el CMB", expresó el Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Ahora el promotor Eddie Hearn, respondió ante los comentarios de Sulaimán, asegurando que la pelea entre Canelo y Bivol se puede llevar a cabo sin el apoyo del CMB, especialmente por el compromiso del boxeador ruso.

“Tengo mucho respeto por Mauricio Sulaimán. No siempre estoy de acuerdo con todo lo que hace todo el mundo, por supuesto. No me gusta, y tal vez sea porque conozco a Dmitry y lo admiro, y soy amigo suyo. No veo por qué un peleador así, con un corazón así, una persona tan pacífica, debería ser castigado por acciones completamente fuera de su control. Entiendo eso al mismo tiempo, y hay muchos deportes que han hecho eso.

"Canelo de todos modos quiere esa revancha en 175 libras, que es por el título de la AMB de Dmitry. Así que no importa realmente, pero hace que sea un problema mayor hacer la pelea indiscutida en 168 (libras)" expresó Hearn en una entrevista con Boxing Social.

