Dimitry Bivol y su representante confiesan por qué no hubo una revancha con Canelo Álvarez

La revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se encuentra muy lejos de concretarse. El pugilista mexicano aseguró en una entrevista que concedió al exfutbolista Hugo Sánchez que la razón era porque el ruso pedía más dinero.

Sin embargo, Bivol y su manager, Vadim Kornilov, rompieron el silencio y sentenciaron que nunca hubo una oferta formal sobre la mesa por parte del equipo de Canelo Álvarez.

“Nadie me preguntó nunca cuánto dinero quería ganar. Quizás su equipo no le dio toda la información, porque se veía muy confiado cuando lo dijo, pero puede ser que su equipo no le dijo toda la verdad, de que jamás hablaron con nosotros sobre una revancha” dijo durante una entrevista que concedió en conjunto con su manager Vadim Kornilov, quien confirmó lo dicho por Bivol.

Kornilov señaló que lo único que hubo fue una plática de entre dos y tres minutos con la gente del boxeador mexicano, además de confesar que “nunca se habló de números o de fechas. No necesitamos la revancha”.

Bivol no pelea desde el 5 de noviembre del 2022, cuando se impuso al mexicano Gilberto Ramírez por decisión unánime, situación que reconoce que lo tiene un poco frustrado, sin embargo, aseguró que su plan es regresar al cuadrilátero en enero del próximo año y a mediados buscar un combate por la unificación ante Arur Beterbiev en las 175 libras.

“En este momento, nuestra concentración está en intentar conseguir una pelea, y luego en diciembre o enero hablar de una pelea con Beterbiev. Si Bivol gana esa pelea y se convierte en campeón indiscutido semi pesado, antes de hablar de subir a crucero, quizás pensaríamos en bajar a súper mediano” señaló Kornilov

