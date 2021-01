Descubridor de Avni Yildirim: 'Canelo Álvarez está subestimando al turco'

José Pérez, descubridor de Avni Yildirim, aseguró que Saúl Álvarez está subestimando al peleador turco, pues está tomando todo con calma, algo que no hizo ante Callum Smith.

"Canelo no es bobo. Lo único que veo es que él está tomando esto con calma. Empezó a entrenar hace unos días. Lo digo claro: Canelo está subestimando al turco. Él no hizo eso con Callum Smith. Que lo siga haciendo. Por mí que siga de vacaciones", mencionó en entrevista con 'El Nuevo Herald'.

Para Pérez, Canelo tendrá una pelea muy diferente ante Yildirim el próximo 27 de febrero.

"Callum Smith trató de sobrevivir. El turco no viene a eso. Viene a ganar o perder. O te mato o me matas. No tiene nada que perder. Supuestamente, no debe tener chance alguno de ganar. Y un hombre al que no le dan chance es un hombre peligroso. Es lo que te puedo decir", agregó.

El empresario cubano sabe que en el deporte hay muchas sorpresas, por lo que recomendó no perderse la pelea.

"Mira lo que pasó entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, un boxeador del montón. Peor que del montón. Ejemplos hay muchos de sorpresa: Miguel Cotto vs Austin Trout, Orlando Salido vs Vasyl Lomachenko. Recientemente, Félix Verdejo vs Nakatani. Esa es la historia del boxeo. No puedes subestimar a nadie y Canelo y la prensa lo están subestimando.

"Va a ser interesante, competitiva. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Se la recomiendo que la vayan a ver, no se van a arrepentir, porque Avni está muy motivado y se va a entregar por completo. ¿Qué eso sea suficiente? No lo puedo asegurar, pero va a ser mejor que la anterior de Canelo", afirmó.

