David Benavidez ya piensa en el 'Canelo' a falta de su pelea contra Demetrius Andrade

David Benavidez defenderá este sábado el título interino WBC supermediano ante Demetrius Andrade, sin embargo, ya piensa en 'Canelo' Álvarez. 'El Bandera Roja' saborea ya esa oportunidad de demostrarle al mundo que es el mejor pugilista de las 168 libras, y cuando termine con Saúl ya no quedarán dudas.

"Quiero la oportunidad de mostrarle al mundo lo que puedo hacer. No creo que una pelea me convierta en una superestrella, pero vencer a todos y tomar el control de la división me convertirá en una superestrella, y eso es algo que quiero lograr", aseguró a los medios el mexico-americano.

Luego de la conferencia de prensa que tuvo este martes, David no quiso mandar ningún mensaje al tapatío, simplemente recalcó que se impondrá a todo aquel que le pongan enfrente.

"No quiero enviarle ningún mensaje. Siento esa pelea va a suceder", dijo Benavidez sobre Canelo. "Voy a seguir venciendo a todos los peleadores frente a mí y esa pelea (con Canelo) definitivamente se va a hacer", apuntó.

"Saben lo que va a pasar con dos peleadores mexicanos de calidad en el ring. Obtienes lo mejor de lo mejor y definitivamente sería una guerra", afirmó. "Creo que la gente en el boxeo quiere ver a los mejores pelear contra los mejores en cada división de peso. Yo soy el mejor en el peso supermediano, el que está retando a Canelo. Entonces siento que después de esta victoria no habrá preguntas; esa es la pelea que hay que hacer", añadió.

La salida Showtime del boxeo no ha puesto en riego nada, solo hará que la pelea con Saúl tome más tiempo en realizarse, pero ya nada evitará que se enfrenten, pues es una pelea que le conviene a todo mundo, tanto en lo lucrativo, como en el espectáculo.





"Siento que la gente quiere ver a los mejores contra los mejores, especialmente esta pelea es muy lucrativa entre Canelo y yo", dijo Benavidez a los medios. "No solo eso, pasará a la historia del boxeo como una de las mejores peleas de la historia. No la veo en peligro, creo que va a tomar un poco más de tiempo ahora que damos un paso atrás y vemos qué está pasando con todo el boxeo, con PBC y todo eso, pero tengo fe en que lo resolveremos", finalizó 'El Bandera Roja'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REGRESARÁ A BOXEAR? JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR COMPARTE VIDEO DÓNDE SE LE VE ENTRENANDO