Chávez Jr. sufrió traumas por ‘encerrones’ que le dio su padre: “Me quiso ayudar, pero no fue la manera”

Luego de anunciar su regreso a los cuadriláteros el próximo 20 de julio, el pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. reveló detalles sobre su estado de salud en la actualidad, pues en encuentra limpio de cualquier tipo de sustancias ya que se encuentra preparándose para su combate vs el expeleador de la UFC Darren Till.

Chávez Jr. señaló que es consciente que su papá siempre lo quiso ayudar y por eso lo ‘encerraba’ en clínicas de rehabilitación en México, pero menciona que no cree que las formas fueron las correctas ya que esto le causó varios traumas y en cuanto salía de ahí volvía a consumir y tenía serios problemas con su esposa.

“Yo ya venía desde hace tiempo mal, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande y después vinieron los ‘encerrones’ en México, que me causaron un trauma, yo sé que mi papá siempre me quiso ayudar pero no fue la manera, salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir y se fue haciendo una bola más grande de problemas y en el medio de las sustancias y medicamentos que usaba me llevó a la paranoia donde uno empieza a ver cosas que no son y pues termine en la cárcel”, concluyó Chávez Jr.

De igual forma el hijo de la leyenda mencionó que el programa de rehabilitación en el que se encuentra en los Estados Unidos ha sido mucho más eficiente que en cualquier otro que haya estado en México y se encuentra en su mejor momento desde hace varios años.

“Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita porque fue un momento difícil, he estado aquí en Estados Unidos en un programa donde tengo más facilidades… y tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien”, mencionó Chávez Jr. en entrevista para TUDN.

Chávez Jr. confiesa que lleva ya casi 5 meses limpio del cualquier tipo de sustancia, pues desde aquel lamentable episodio donde fue arrestado y estuvo en la cárcel en los Estados Unidos, ha podido controlar el consumo de sustancias estos meses y tiene un combate por primera vez desde el 2020.