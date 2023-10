El nombre de Julio César Chávez resuena con reverencia, pues con 89 victorias consecutivas y ningún revés, el legendario pugilista mexicano se ha ganado su lugar como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Sin embargo, su hijo, Julio César Chávez Jr., parece tener una opinión diferente sobre el legado de su padre.

El canal de YouTube, El Boxglero, compartió que Julio César Chávez Jr. no se anduvo con rodeos al hablar de su propio talento en el ring y cuestionar el nivel de los oponentes que su padre enfrentó para alcanzar su récord histórico. "Oye, si a eso me dedico, soy el mejor… Aunque mi papá tenga el récord de 90 y 89-0, pues a lo mejor fueron taxistas (sus rivales)", afirmó con seguridad el Jr. en lo que parece ser una transmisión en sus redes sociales.

Aunque sus palabras pueden parecer desafiantes, Julio César Chávez Jr. rápidamente matizó su comentario reconociendo el estatus de 'leyenda' de su padre y el impacto que ha tenido en el mundo del boxeo. "Yo soy yo, yo he hecho box con todo el mundo y aparte soy hijo de una gran leyenda, la leyenda que continuó a sus casi 40, 50 años", admitió, mostrando respeto por la carrera de su padre.

El día que un taxista casi retira a Chávez

Julio César Chávez enfrentó oponentes no tan experimentados en sus primeras peleas, pues él mismo ha compartido en el pasado. En una conversación con Marco Antonio Barrera, el campeón mexicano confesó que, en sus inicios, no tenía el mismo amor por el boxeo como lo tenía por el beisbol o el futbol. Incluso, Chávez Sr. reveló que un chofer de taxi, Andrés Félix, estuvo cerca de retirarlo en una pelea.

"Estuve a punto de retirarme. Ese taxista, Andrés Félix, era un peleador muy experimentado, un peleador que me llevó a la distancia, lo noqueé en el sexto round, pero me cansé tanto, me agoté tanto que dije ‘ya no vuelvo a pelear’, afortunadamente pararon la pelea y gané, quise seguir peleando, pero si hubiera perdido me hubiera retirado definitivamente", recordó Julio César Chávez.

