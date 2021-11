Chávez Jr. anunció su regresó a los cuadriláteros

Julio César Chávez júnior ha anunciado a través de sus redes sociales que se está preparando "más tranquilo" para su regreso al cuadrilátero el próximo 18 de diciembre; le pide a la gente su apoyo.

"El 18 de diciembre voy a pelear para que me apoyen. Ahora si me voy a preparar mucho mejor, ahora si estoy más tranquilo", comentó.

Por el momento se desconoce del rival al que se enfrentará el pugilista mexicano.

Fue mediante sus historias de Instagram que Chávez Jr. optó por hacer el anuncio de su regreso al boxeo. Ese mismo espacio lo ha aprovechado para mandar distintos tipos de mensajes a sus seguidores.

"Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí. Ahora me preocupo por mi mismo y no me preocupo por nadie", publicó

Julio César Chávez Jr. reaparecerá el 18 de diciembre y promete que se verá una nueva versión de él. Más delgado, más sesudo y ya sin esa locura que acepta le hizo tanto daño. pic.twitter.com/ViNjrHmZ9B — Eduardo Domínguez (@EduDomi) November 14, 2021

En los últimos años, Julio se ha visto involucrado en diferentes polémicas, a lo que el asegura: "Por eso no me pinté el pelo, ya no hago tik toks, ni nada, porque pues dicen que estás loco y se aprovechan de eso", mencionó.

"Muchas de las veces lo que tu demuestras aquí es lo contrario, entonces, si quieres demostrar que eres muy bueno es porque a lo mejor no eres tan bueno", añadió.

"Como a mi no me importaba lo que pensaran, porque yo me considero una persona. Pues lo hacía y por eso a lo mejor dio una imagen diferente o se pensaba diferente", continuó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. FUE SUSPENDIDO POR TRES AÑOS PARA PELEAR EN NEVADA