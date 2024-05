'Canelo' veta a Faitelson de su pelea vs Munguía, ¿a quién más le ha negado la entrada?

Este sábado se vivirá una pelea esperada para los mexicanos, donde Saúl 'Canelo' Álvarez boxeará ante Jaime Munguía en Las Vegas, pero ha se dado a conocer, en Los Informantes de RÉCORD, que David Faitelson, periodista de TUDN, ha sido vetado de esta pelea que se vivirá en poco más de 48 horas.

Faitelson, que aparece en el cártel principal de TUDN para analizar la pelea de 'Canelo' Álvarez desde la T-Mobile Arena, es uno de los principales retractores de Saúl, pues ha señalado que al pugilista mexicano le falta algo en su carrera para consolidarse como uno de los mejores boxeadores, y en diversas ocasiones señaló que fue Televisa quien creó el nombre.

Además, en recientes meses, ha cuestionado que Álvarez haya preferido pelear contra Munguía antes de enfrentarse a David Benavidez: "El Canelo no parece entender que esto se trata de credibilidad boxística y de su propio legado. Jermall Charlo es un pugilista de ‘currículum’. No tiene nada que hacer ante Saúl Álvarez en las 168 libras. Postergar la cita con Benavidez es como alargar la creencia de que enfrenta solo a los que le convienen", expresó Faitelson en sus redes sociales el 13 de febrero de 2024.

Es por eso que, a poco más de 48 horas de que inicie el combate, David Faitelson aparece en la lista negra del 'Canelo' Álvarez, por lo que se deberá de seguir de cerca a ver qué pasa con el analista de TUDN, su podrá entrar o no a la T-Mobile Arena y cumplir con su trabajo.

Otros vetados

Cabe destacar que David Faitelson no será el único vetado en esta pelea, pues Fernando Schwartz, otro enemigo de Saúl Álvarez, ha informado a través de su cuenta de X, antes Twitter, que un periodista de DAZN tampoco podrá entrar a la pelea de 'Canelo', por lo que volvió a atacar al púgil diciéndole que carece de humildad, educación y que no acepta la crítica.

"Es verídico y no ciencia ficción. Por cuestionarlo de sus peleas y no enfrentar a David Benavidez el soberbio de ‘Canelo’, que promueve su propia función, dio órdenes que no den credencial a mi amigo y compañero de años Ricardo Celis, quien trabaja para DANZ Boxing. No me creen. No acepta la mínima cuestión o crítica. Reitero, el dinero no da educación ni humildad", expresó Schwartz.

Fernando, periodista de Fox Sports, también ha sido vetado por ‘Canelo’ Álvarez, pero él no ha sido en un combate de boxeo, sino fue el año pasado cuando el Museo de Cera inmortalizó a Saúl. El propio Schwartz confirmó esa información.

"Ya madura, Canelo. Como he sido crítico y he manifestado con libre expresión mi pensamiento, ahora pidió no me dejaran entrar a la develacion de su estatua cuando estaba invitado. Todas las personas públicas están expuestas a críticas buenas y malas. No me asombra. Bravo", comentó el periodista.

Entre las peleas que han tenido Álvarez y Schwartz, el comunicólogo ha sido bloqueado por ‘Canelo’ de redes sociales, y en un evento deportivo Schwartz señaló que no asiste a eventos de 'Canelo' Álvarez porque siempre aparece en lista negra.

"No fui porque ya me habían advertido que estaba yo en la lista negra de ‘Canelo’. A mí no me sorprende, lo que pasa es que yo siempre he dicho que ha sido una carrera preconstruida, que no es un ídolo, que las peleas le han llegado tarde, luego los rivales que le han puesto y ahora que peleó en Guadalajara fue silbado, no llenó el Akron y no pudo derrotar a Ryder", expresó en ese momento Fernando.

Faitelson entrevistará a De la Hoya

Óscar de la Hoya es otro de los enemigos públicos de Saúl Álvarez, tanto así que vivieron un cara a cara en la conferencia de prensa el miércoles 1 de mayo previo a la pelea vs Jaime Munguía, sin embargo, para llenar la tensión entre Faitelson y Saúl, el comunicador de TUDN ha revelado que este jueves en su programa, ‘Faitelson sin censura’, De la Hoya será el invitado especial.

Por lo que, será un programa lleno de morbo tras la reciente revelación en Los Informantes de RÉCORD de que David está vetado de la pelea del sábado, por lo que las miradas estarán en saber qué pasa entre estos dos polémicos personajes.

