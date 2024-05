“Canelo es un mal agradecido”: Óscar de la Hoya

Luego de casi llegar a los golpes con Saúl Álvarez en plena conferencia de prensa, Óscar de la Hoya reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a arremeter en contra del tapatío este miércoles: “es un mal agradecido”, declaró.

El ‘Golden Boy’ estuvo como invitado especial de David Faitelson en su programa “Faitelson sin censura”, y explicó que lo único que hizo fue defenderse de los ataques del tapatío.

“No me enojé, solamente quería desahogarme, decir la verdad, porque estaba escuchando en muchas entrevistas comentarios de Canelo diciendo que, “Óscar no hace nada”, “se droga”, poniéndome abajo, y dije, ya es hora de defenderme”, aclaró de la Hoya.

“Yo lo que hice es hablar la verdad, solamente la verdad. Yo me defiendo con la verdad”, añadió.

Faitelson le recordó a Óscar aquel contrato de 400 millones de dólares que le ayudó a firmar a Saúl con la televisora DAZN, a lo que el Golden Boy señaló sentirse traicionado, pues el campeón indiscutido simplemente decidió hablar mal de él en sus peores momentos.

“Yo estaba pensando: qué mal agradecido el canelo, hablando mal de mí.”, indicó el promotor de ascendencia azteca.

“Por qué no me das las gracias por ayudarte a ser un campeón a fuera del cuadrilátero, por negociar tus contratos, cuidar tu mejor interés. Pero hablando cosas mal de mí, cuando yo estoy abajo en la vida personal, eso no está bien. No me molesté, nomás hablé la verdad, yo me voy a defender”, agregó.

¿Por qué se pelearon Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya?

Canelo y de la Hoya eran un gran equipo como boxeador y promotor. Sin embargo, su relación se rompió cuando Óscar decidió recomendarle a Saúl que otro entrenador se sumará a su equipo para ayudarles.

“El hecho es que yo critiqué a Eddy Reynoso, no recuerdo qué pelea fue, pero el Canelo se vio mal. Así comenzó. Es absurdo. Yo lo quería ayudar”, apuntó el medallista olímpico.

“Yo en un comentario dije: Quizás Eddy necesita ayuda. Yo cuando peleé con Chávez contraté al “Profesor” para ayudarle a Roberto Alcázar. Así se hacen las cosas, ayudándole. No era para romper [la relación entre ellos], era ayudar para que mejoren, para que crezcan como entrenador y como peleador, eso es todo”, afirmó de la Hoya.

Óscar admitió que ha buscado limar asperezas con el campeón indiscutido. Sin embargo, este no ha cedido.

“Lo he buscado para platicar. Por qué ser enemigos, estamos en el mismo deporte, hay que ayudarnos. Le dije: hay que ayudarnos, trabajar juntos, jugar golf como a él le gusta, pero él no quiere ver nada conmigo”, detalló el expugilista.

Y es que, de la Hoya concluyó que todo esto es porque a Saúl le molesta que le roben atención.

“A él no le gusta que le quite la atención. Cuando él está en un cuarto hablando con gente y yo entro, la gente se viene conmigo. Él odia eso, no puede con eso, que le quite la atención”, finalizó.

