Canelo Álvarez: 'Vine a que me pongan como uno de los mejores de la historia'

Atrás quedó el intercambio de declaraciones, provocaciones y el altercado durante la primera conferencia. Saúl 'Canelo' Álvarez solo piensa en derrotar a Caleb Plant (21-0, 12 KO’s) para hacer historia en el box.

El mejor libra por libra del planeta buscará arrebatarle al estadounidense invicto el fajín Supermediano de la Federación Internacional (FIB) el sábado en la MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, para convertirse en el primer campeón mundial unificado de las 168 libras de todos los tiempos.

“Al final del día para eso trabajo, para eso estoy aquí, para hacer historia, para que me pongan como uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo, no solo de México. Me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva para seguir en este camino”, mencionó “Canelo” (56-1-2, 38 KO’s) durante la conferencia final.

El Canelo habla sobre la unificación de títulos que le espera este sábado: "Se escucha fácil, pero en la historia del boxeo solo cinco lo han logrado"

“Lo único que pienso es en ganar, visualizo la victoria, visualizo cómo voy a hacer las cosas arriba del cuadrilátero. Siempre visualizo eso, es lo único que pienso esta semana, en ganar”, enfatizó.

Álvarez es campeón Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“(Quiero) agradecerles a todos, espero que vean esta gran pelea, es una gran pelea, una pelea histórica. La catalogan como pelea del año por todo lo que significa y espero que los fans este apoyando y que disfruten de una gran noche”, mencionó.

El tapatío se dijo orgulloso de protagonizar la batalla para conocer al primer campeón mundial unificado de las 168 libras en la historia el mismo fin de semana que Checo Pérez buscará subir al podio en el Fórmula Uno Gran Premio de México.

“No he hablado con él para nada de esto, pero la verdad es que a mí me motiva y me enorgullece mucho que el mismo fin de semana estemos buscando algo grandísimo para México y la verdad que me siento muy orgulloso de eso y de representar a mi país”, expuso.

