Canelo Álvarez: 'Tengo la experiencia y las habilidades para lidiar con todos los estilos'

El boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez hizo énfasis en la fortaleza mental que tiene y se calificó como inquebrantable, días después de la polémica surgida ante Caleb Plant.

“Nadie lo puede hacer. Tengo una mente fuerte, nadie lo puede hacer. Inténtenlo", mencionó Canelo en una entrevista con Fighthype.

Además, el tapatío no se mostró intimidado por las condiciones físicas del rival con el que peleará en noviembre, restándole importancia a la estatura de su rival, ya que se siente seguro de sus habilidades y fortalezas.

“Tengo la experiencia y las habilidades para lidiar con todos los estilos. Esto no es nada nuevo para mí. Boxeadores altos, fuertes. He peleado con todos. Es un buen boxeador y tiene un buen jab. Pero mantenerte en lo más alto es difícil. Necesitas ser disciplinado e inteligente, y obviamente necesitas talento para mantenerte”, destacó Saúl.

Incluso mencionó que está concrentrado únicamente en la pelea y no en el futuro, “Solamente me concentro en lo que viene y después veremos. Después de esta pelea, no lo sé. Ahora, mi meta es vencer a Caleb Plant. Solo pensamos en esta pelea, pero después de esto, queremos la mejor pelea disponible", finalizó Álvarez.

