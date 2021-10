Canelo Álvarez sobre pelea contra Caleb Plant: 'Es personal'

La batalla que definirá al primer campeón mundial unificado de las 168 libras de la historia, ante Caleb Plant, es una guerra que se volvió personal, aseguró Saúl Álvarez (56-1-2, 38 KO's).

El mejor libra por libra del planeta, quien es campeón Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB), buscará arrebatarle a Plant (21-0, 12 KO's) el fajín de la Federación Internacional (FIB) el 6 de noviembre en la MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada.

“Creo que sí (tengo mala sangre contra Plant), nunca había estado envuelto en nada similar en mi carrera, creo que sí es más personal que nunca”, declaró Álvarez durante el entrenamiento público ofrecido este miércoles en San Diego.

“(No tengo) Ningún mensaje. Creo que ya le mandé el mensaje que tenía que mandarle, no necesito mandarle más. Simplemente que esté listo porque viene algo nuevo para él el 6 de noviembre”, enfatizó.

Álvarez (56-1-2, 38 KO's), quien aseguró que el secreto de su éxito es la disciplina, reiteró que noqueará al estadounidense, hasta ahora invicto.

“Creo que se me van a dificultar un poco los primeros asaltos, pero por ahí del siete, ocho o nueve, es donde voy a estar noqueándolo”, sentenció. Su experiencia y cualidades boxísticas, aseguró, harán la diferencia en el cuadrilátero.

“Tengo mi estilo, tengo la escuela de Eddy Reynoso, desde niño me ha entrenado, puedo hacer muchísimas cosas, puedo moverme, puedo mover la cintura, puedo atacar sin que me golpeen, puedo defenderme, puedo atacar, puedo hacer muchísimas cosas y eso es un boxeo completo porque en algunas peleas necesitas hacerlo y tienes las armas para hacerlo”, expuso el tapatío, quien no pierde desde el 14 de septiembre de 2013.

