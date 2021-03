Canelo Álvarez noqueó a Yildirim en sólo tres rounds y retuvo sus campeonatos

El mejor libra por libra del planeta, Saúl “Canelo” Álvarez estaba obligado a demostrar que era superior al turco Avni Yildirim y no escatimó. Con sus combinaciones de jabs, ganchos y uppers, obligó a la esquina de su retador a no dejarlo salir para el cuarto asalto.

De esta manera, el tapatío hizo la primera defensa exitosa de sus títulos Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para comenzar el camino rumbo a la unificación de las 168 libras.

#CaneloEsAzteca #SomosBax y @cervezatecate presentan el análisis del Box Azteca Team en el triunfo del 'Canelo' Álvarez. EN VIVO https://t.co/SAdJsIGxrT pic.twitter.com/p4gRhPl8OG — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 28, 2021

Ante las críticas por el nivel de “Mr. Robot”, retador obligatorio por el título del organismo verde y oro, “Canelo” aseguró que le gusten o no los retadores, él cumple on las reglas.

“Peleé con el mejor en diciembre y de todas maneras no los dejo contentos, si no hubiera tenido el objetivo de todos los títulos no hubiera hecho esta pelea. Contra (Callum) Smith prometimos que el ganador iba a ir directo con Yildirim pero si no quisiera unificar no la hubiera hecho, pero está en el camino de lo que quiero hacer. Teníamos que hacerlo y aquí estamos”, declaró Álvarez (55-1-2, 36 KO’s) en entrevista con Box Azteca.

“Me estaba cuidando de un cabezazo o un mal golpe porque (Yildirim) sí tiene pegada, no creas que no. Sabía y tenía que demostrar que era mucho mejor que él”, enfatizó.

Ahora el mexicano se enfocará en el británico invicto Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO’s), poseedor de la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), a quien enfrentará el 8 de mayo.

“Es una pelea donde me va a costar un poco de trabajo los primeros asaltos por el movimiento de Saunders, aparte es un peleador zurdo pero en un nivel en el que estoy me tengo que acoplar a cualquier estilo y he peleado con todos los estilos y estoy listo para lo que sea”, aseguró a ESPN.

Con los tres fajines en su poder, se espera que “Canelo” enfrente en septiembre al invicto estadounidense Caleb Plant (21-0, 12 KO's), campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para concretar su sueño de convertirse en el primer mexicano campeón mundial unificado en las 168 libras.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CANELO VS YILDIRIM: J BALVIN CANTÓ Y DIO ENTRADA AL MEXICANO A LA PELEA CONTRA EL TURCO