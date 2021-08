Canelo Álvarez: No le gusta que lo comparen con Julio César Chávez

A las puertas de la unificación de los títulos Supermedianos ante Caleb Plant, Saúl 'Canelo' Álvarez confesó que no le gusta ser comparado con Julio César Chávez, a quien considera un ídolo.

"No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque para mí, yo empecé viendo videos de él. No alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él", reveló el tapatío en entrevista para TUDN.

"Para mí es un ídolo, no quiero decir que soy mejor que él. En su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me estén comparando con Julio César Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo", añadió.

Además, el Canelo reveló qué es lo que lo distingue de los demás boxeadores y que lo tiene como uno de los mejores libra por libra del momento.

"La disciplina, eso es lo más importante, lo que me distingue es la disciplina, las ganas de seguir creciendo día con día. No soy una persona conformista, siempre quiero aprender más, quiero seguir ganando títulos, seguir haciendo historia", sentenció Saúl Álvarez.

