Canelo Álvarez: Mario Cázares aseguró que le va a tumbar las pecas cuando lo enfrente

Después de derrotar a Julio César Chávez Jr., Mario Cázares alza la mano para enfrentar al mejor libra por libra del planeta Saúl "Canelo" Álvarez, a quien derrotó como amateur.

"Tiene más miedo Eddy Reynoso (entrenador de Álvarez). Y quiero decirles que en esa pelea contra Canelo le voy a tumbar todas las pecas y van a quedar regadas en el ring y le voy a decir a un conserje que le preste un recogedor y una escoba a Eddy Reynoso para que recoja todas las pecas de la lona.

"Voy a agarrar la cubeta y las voy a tirar a la gente como bolo y la gente va a salir corriendo porque no quieren a Canelo. A Canelo no lo quieren", declaró Cazáres (13-0-0, 5 KO's), durante la conferencia virtual "Martes de Café" del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mario, quien presume en su palmarés como peleador amateur una victoria sobre Saúl "Canelo" Álvarez en la Olimpiada Nacional de 2004, se dijo seguro de derrotar al cuatro veces campeón en diferentes divisiones, pues Canelo no pudo noquear a Chávez Junior en 2017.

"Estaba peleando contra un Julio César Chávez Junior rehidratado que fácil me sacaba entre 15 y 20 libras de peso y le puse un problemita que no supo resolver. Tengo una variedad de estilos para ejecutar en ese momento y no lo pudo resolver un excampeón del mundo que lleva cerca de 60 peleas, que me sacaba mucha experiencia. Obtuvimos la victoria ante un Julio César Chávez que estaba bien preparado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMB: 'PANTERA' NERY DERROTÓ A AARÓN ALAMEDA Y SE CONSAGRA EN PESO SUPERGALLO

"Si Canelo lo deshidrató para llegar a las 164 libras y lo dejó como calavera y estaba en total condiciones para obtener la victoria por nocaut y no le hizo ningún daño en los 12 rounds y yo que subí de peso y él rehidratado me sacaba entre 15 y 20 libras, en el sexto round lo noqueamos y fue nocaut técnico. Cosa que no pudo hacer Álvarez. Ahorita Julio César Chávez, hijo y padre, están llorando como lloró el Canelo, la diferencia es que Canelo cuando peleó conmigo lloró nada más arriba del ring y Julio César Chávez padre e hijo están llorando todavía", expuso.

La pelea entre Cázares y Chávez Junior, pactada a 10 rounds en peso Semicompleto celebrada el viernes pasado en Tijuana, fue detenida en el sexto round debido a un corte sobre el ojo izquierdo de Chávez.

En las tarjetas, los jueces vieron ganar a Cázares (13-0) por 57-56, 59-54 y 57-56. Y el réferi le redujo a Mario un punto por un cabezazo intencional durante la segunda ronda.