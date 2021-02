Canelo Álvarez, en el radar de Caleb Plant para convertirse en el primer Supermediano indiscutible

Caleb Plant (21-0, 12 KO's), campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), está enfocado en convertirse en monarca absoluto de las 168 libras, por eso en su radar está el mejor libra por libra del planeta, Saúl "Canelo" Álvarez.

"Sé que está buscando convertirse en el primer Supermediano indiscutible, yo busco convertirme en el primer Supermediano indiscutible, así que ya sabes, solo hay una forma de que eso suceda", declaró Plant en entrevista con RÉCORD.

Si bien aún no hay pláticas para enfrentar al monarca de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring, Plant sabe que el objetivo de Álvarez es convertirse este año en el primer campeón unificado mexicano en la división.

Su pelea será inevitable en caso de que el tricolor defienda sus coronas ante Avni Yildirim, retador obligatorio por el fajín del organismo verde y oro, en febrero y le arrebate la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al británico Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO's) en mayo.

"Pronto me sentaré con mi equipo. Sé que tiene negocios entre manos, ya sabes, tiene que pelear contra Yildirim. Creo que tiene una pelea con Billy Joe Saunders, así que pronto mi equipo y yo nos sentaremos a ver qué sigue", aseguró.

El púgil estadounidense invicto realizó con éxito la tercera defensa de su corona ante Caleb Truax (31-5-2, 19 KO's), a quien derrotó por decisión unánime. Sin embargo al no poder noquear a su oponente como había vaticinado, se cuestionó su nivel rumbo a un posible enfrentamiento en septiembre con el mejor libra por libra, Saúl "Canelo" Álvarez.

"Realmente no me preocupa lo que digan los demás. Contra José Uzcategui (por el cetro FIB) mucha gente dijo que no le ganaría, yo era un desvalido, y en esa pelea entré, dominé e hice lo que tenía que hacer para levantar la mano. Como amateur cuando dispute el campeonato nacional en la final dijeron que también iba a perder y dominé.

"A lo largo de toda mi carrera en el boxeo han dudado y he dicho lo que puedo y no puedo lograr. Esa parte no me ha afectado y no importa lo que otras personas digan de ti, sino lo que tú crees y creo que podría salir victorioso (ante Canelo)", platicó Plant en entrevista.

Si bien está contento con su última batalla, el peleador de 28 años de edad reconoció que no quedó satisfecho al no poder terminar la pelea por la vía del cloroformo.

"Me siento bien, siento que hice una actuación dominante y siento que boxeé bien. Me decepcionó un poco de que me lastimé la mano en la pelea, porque quería obtener el nocaut para los fanáticos, pero desafortunadamente eso no sucedió. Pero estoy feliz con mi desempeño, dadas las circunstancias.

"Casi conecto tres golpes por asalto, y me coloqué en la posición número uno en la División en lo que respecta a golpes, así que me siento bien con mi desempeño. Me sorprendió que no obtuviera el nocaut para los fanáticos, pero ya sabes, a veces surgen cosas y solo tienes que adaptarte", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALFREDO CABALLERO: 'ALACRÁN BERCHELT VS ÓSCAR VALDEZ SERÁ UNA PELEA EXPLOSIVA'