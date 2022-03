Canelo Álvarez busca pelear en Guadalajara en este año

Saúl 'Canelo' Álvarez anunció recientemente que su primera pelea de 2022 será ante el ruso Dmitry Bivol en mayo en Las Vegas, Nevada.

El boxeador tapatío también dio a conocer que tiene la intención de pelear en tres ocasiones este mismo añoñ siendo diciembre la última fecha y para la que el Canelo buscaría presentarse en su tierra, así se lo hizo saber a Eddie Hearn, cabeza de Matchroom Boxing.

"Canelo y Eddy Reynoso quieren una tercera pelea para diciembre. Los dos me han pedido que busque opciones para Guadalajara y para Londres. No oculto que a mí me encantaría traer a Saúl al Reino Unido", reveló Hearn para Talksport.

El empresario dio a conocer los nombres que se perfilan para enfrentar al mexicano; John Ryder, quien fue el primer nombre que saltó tras ventilarse que tendría una tercera pelea en el año, así como los de Joshua Buatsi y Craig Richards, quienes se enfrentarán el 21 de mayo.

"Todo tiene que marchar en el camino correcto, pero si Canelo quiere pelear en Londres en diciembre, la opción de Buatsi o Richards tiene que estar entre las primeras cartas porque es una pelea eliminatoria para el ganador de su pelea contra Bivol", señaló.

