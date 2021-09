Caleb Plant negó haberse metido con la madre del Canelo Álvarez

El estadounidense invicto Caleb Plant aseguró que hará historia el 6 de noviembre y se convertirá en el primer campeón mundial unificado de las 168 libras.

El campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) confía en sus cualidades boxísticas para arrebatarle, contra todo pronóstico, a Saúl “Canelo” Álvarez sus coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB).

“Recuerda bien esto, te prometo que el 6 de noviembre escucharás ‘Y el flamante campeón indiscutido del peso súper mediano, y todavía invicto…’”, le dijo Plant (21-0, 12 KO's) a Álvarez (56-1-2, 38 KO's) en la conferencia de prensa donde ambos púgiles llegaron a los golpes.

“El ser indiscutido significaría muchísimo para mí. He sacrificado muchas cosas por este deporte desde hace mucho tiempo y todo ese esfuerzo puede llegar a depender de un momento singular. Quiero quedar en la historia, esa es la única razón por la que estoy aquí”, enfatizó.

El peleador invicto negó que haya insultado a la madre de “Canelo”, quien aseguró que esa fue la razón por la que lo empujó.

"Mi madre fue asesinada a tiros por la Policía hace dos años ¿Por qué iba a sacar al tema la madre de alguien, incluso si no me importa un carajo? ¿Para qué abriría esa puerta y que alguien me dijera 'tu madre fue asesinada por la Policía, tonto'?

"No crean esa mierda... La verdad está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y que no está aquí solo para recoger su cheque. Su ego no puede manejarlo", escribió Plant, quien salió con el pómulo derecho lastimado tras el altercado, en su cuenta de Twitter.

