Box: Terence Crawford volverá al ring para defender su título ante Kell Brook

Después de la batalla de declaraciones, llegó el momento de la verdad. El campeón mundial Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Terence Crawford defenderá por cuarta ocasión su corona ante el exmonarca Kell Brook.

Considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, el invicto "Bud" Crawford (36-0, 27 KO's) subirá al ring después de 11 meses de ausencia. La última vez que peleó fue en diciembre pasado cuando derrotó al lituano Egidijus Kavaliauskas.

El estadounidense de 33 años de edad y campeón mundial en tres divisiones (Ligero, Superligero y Welter) llega a esta batalla con nueve victorias por la vía rápida en sus 10 últimas presentaciones, cinco consecutivas, y un porcentaje de nocauts del 75 por ciento.

Mientras que en peleas de campeonato ha derrota a 14 oponentes, 11 de ellos sin necesitar de las tarjetas.

"Él puede decir que nunca he enfrentado a alguien como él y yo puedo decir que él nunca ha enfrentado a alguien como yo. No soy quien se rinde en una pelea, pero no puedo decir lo mismo de él", declaró Crawford en conferencia de prensa.

De salir con los brazos en alto, se espera que Terence se enfrente en 2021 a peleadores de la talla del filipino Manny Pacquiao, campeón Welter AMB, y Errol Spence Jr., monarca CMB y FIB en las 147 libras.

Mientras que el británico "The Special One" Brook hará su primera aparición en las 147 libras desde 2017 cuando perdió su corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Spence. Sin embargo es el rival de mayor peso que ha enfrentado Crawford en esta división.

"He estado buscando esta pelea durante mucho tiempo. Estoy en la mejor condición de mi vida y estoy listo para convertirme en dos veces campeón del mundo. Soy como un buen vino, estoy mejorando a medida que envejezco", aseguró Brook.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BOXEADOR PUERTORRIQUEÑO SOBRE JC CHÁVEZ JR.: 'LE VOY A SACAR EL PERICO A PUÑETAZOS'