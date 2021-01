Alacrán Berchelt sobre pelea vs Óscar Valdez: 'Va a ser una guerra mexicana'

Mas allá de que está en juego su título Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la pelea ante Óscar Valdez es una batalla por el orgullo, aseguró Miguel Berchelt.

"Cuando dos mexicanos se enfrentan hay una guerra garantizada. Es una pelea que todo mundo del boxeo y todo México quiere ver, va a ser una guerra mexicana. Aquí no se trata del título mundial, se trata del orgullo, aquí está en juego el honor. Será un juego de ajedrez con Alfredo Caballero y Eddy Reynoso en las esquinas", aseguró Berchelt en entrevista con RÉCORD.

"Pienso que tal vez ellos no van a poder fajarse con nosotros por el tamaño y por la fuerza que tengo, tal vez van a salir a boxear. Conociendo a Eddy, tal vez le quiere implementar el estilo que le ha implementado a todos sus boxeadores y a su Top, que es 'Canelo' (Álvarez) y esperemos que les resulte. Yo voy a hacer mis modificaciones, voy a prepararme muy fuerte y esperemos que sea un gran combate y que el público lo disfrute", aseguró.

El "Alacrán" Berchelt (38-1-0, 34 KO's) hará su séptima defensa de su corona el 20 de febrero en la "Burbuja" del MGM de Las Vegas, Nevada, ante Valdez (28-0, 22 KO's), quien busca conquistar su segundo fajín tras dejar vacante el cetro Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que defendió con éxito en seis ocasiones.

"Estoy catalogado como un guerrero. He dado grandes combates contra (Francisco) 'Bandido' (Vargas), Takashi Miura, con (Jason) Sosa, (Miguel) 'Mickey' Román y ahora me toca hacerlo ante un duro rival que es Óscar Valdez. Y sin duda, no los voy a defraudar, voy a dar lo mejor de mí y esperemos bajar con esa corona todavía en la cintura.

"Voy a hacer una pelea muy inteligente, ajustar en el momento indicado, meter presión, por momentos boxear, hacer todo lo que sea posible y si llego a meter una buena mano, sin duda iré por nocaut", aseguró.

