Alacrán Berchelt: Fue derrotado por Jeremiah Nakathila por nocaut técnico

El regreso al cuadrilátero no fue como lo soñaba el excampeón mundial Superpluma del CMB, Miguel Berchelt (38-3, 34 KO’s), quien después de una ausencia de 13 meses perdió por nocaut técnico ante el namibio Jeremiah Nakathila (23-2, 19 KO’s).

En su debut en las 135 libras, el “Alacrán” Berchelt no pudo soltar su veneno en el Resorts World Las Vegas. El tricolor no encontró el ritmo de la pelea, descuidó su guardia y no logró hacerle daño a su rival.

Al término del sexto round, el médico detuvo la pelea tras el dominio de Nakathila, quien mandó a la lona al tricolor en el tercer asalto con doble jab. En las tarjetas el mexicano perdía 60-53 (x3).

“Desde la primera ronda, mi esquina me dijo que me tomara mi tiempo, sé lo que tengo, sabía que sería difícil para él llegar al décimo round. No fue tan fácil, pero lo logré y pareció fácil.

“Por suerte, (no pudo continuar). Iba a noquearlo y a ponerlo a dormir de mala manera. Por suerte, el referi lo vio venir y decidió que no podía continuar”, dijo Nakathila.

Berchelt ligó su segunda derrota consecutiva, luego de haber perdido la corona, que había defendido de manera exitosa en seis ocasiones, ante su compatriota Oscar Valdez en febrero de 2021.

“Estaba listo para seguir, soy un guerrero mexicano, el referi no sé por qué la paró, yo estaba bien, quería seguir la pelea pero él ya no me dejó salir, entonces el referi es la máxima autoridad y hay que respetar su decisión”, dijo Berchelt.

“Me sentía bien, la verdad que mientras haya tiempo y una oportunidad de ganar yo creo que tengo la potencia para cambiar una pelea con un golpe, pero bueno, hay que respetar al referi, él decidió parar la pelea, yo quería seguir pero no me dejó”, enfatizó.

Miguel emigró a Las Vegas, Nevada, para trabajar bajo las órdenes de Jorge Capetillo, con quien espera regresar a la senda del triunfo.

“Los grandes campeones no son los que siempre ganan, son los que caen pero siempre se levantan. Me voy a levantar de esto y más fuerte”, declaró Berchelt.

Berchelt comenzó con el pie izquierdo su camino en las 135 libras que actualmente domina el australiano George Kambosos (20-0, 10 KO’s), supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Gervonta Davis (26-0, 24 KO’s), campeón regular AMB, así como Devin Haney (27-0, 15 KO’s), quien posee el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

División en la que también figura el mexicano Isaac “Pitbull” Cruz, quien se ganó el respeto mundial tras la batalla que ofreció ante Davis el año pasado.

