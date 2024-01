Adrián Curiel defenderá el cetro minimosca en Oaxaca ante Sivenathi Nontshinga

Adrián Curiel realizará su primera defensa del título mundial en Oaxaca. Este lunes se dio a conocer que el Auditorio Guelaguetza será la sede en la que 'El Gatito' Curiel y Sivenathi Nontshinga realizarán su revancha por el cetro minimosca de la Federación Internacional de Boxeo el próximo 16 de febrero.

Adrián viajó en noviembre junto con su padre y entrenador hasta Montecarlo para arrebatarle la faja al entonces invicto y mayor promesa sudafricana Sivenathi, ahora le tocará defenderlo con el respaldo de sus compatriotas.

“Estoy muy contento de que se haga en México porque voy a poder llevar a mi madre, a mi hermana, a mi familia”, reveló el campeón azteca en conferencia de prensa, sin embargo, detalló que está listo para viajar a cualquier parte del mundo a buscar la victoria. “Yo estoy preparado para ir a ganar a Francia, Japón, Inglaterra, a donde me lleven, no me importa el lugar, las condiciones, si la empresa está en contra de mí. Ese día íbamos mi promotor, mi padre, mi entrenador y yo contra el mundo entero y lo logramos”, recordó.

El evento será denominado “Campeones de la Guelaguetza” y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que invertirán 6 millones de pesos para realizar diversas actividades culturales y artísticas como funciones boxísticas, pláticas motivacionales con campeones y así promover el deporte en el estado.

