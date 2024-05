Trevor Bauer pone fin a las especulaciones de su salida: 'No hay razón para no quedarme'

Trevor Bauer se ha convertido en uno de los jugadores estrella de la Liga Mexicana de Beisbol, pues el pitcher de los Diablos Rojos ha sido pieza clave para que el equipo tenga el mejor récord de toda la liga.

Ante sus grandes actuaciones, se ha especulado sobre su posible salida y regreso a la MLB, sin embargo, este viernes el lanzador ha puesto fin a estos rumores asegurando que al momento no tiene razones para dejar al equipo del México.

En entrevista para los medios, no negó que haya un interés por regresar a las Grandes Ligas, sin embargo, aseguró que de momento está contento con el conjunto escarlata. Aun así, él anunciará en su momento cualquier otra decisión.

“Obviamente tendremos que tener algo nuevo pronto, pero ahora no tengo nada por anunciar. Ya veremos a dónde va. Sí (le gustaría quedarse), estoy pasando un buen tiempo, estoy disfrutando de jugar el juego, tenemos un buen equipo y no hay razón para no quedarme. Veremos qué sucede, pero sí, es un montón de diversión”, reveló el lanzador estadounidense.

Hasta el momento, Bauer es el mejor pitcher de toda la liga con un promedio de bateo en contra de sólo 2.09. Además, ha lanzado 62 ponches en la campaña, 17 más que segundo más cercano. Bauer también presume de una efectividad de 1.50, permitiendo sólo 31 hits, nueve carreras y un cuadrangular.

“No hay razón para no quedarme” Trevor Bauer habla de su posible estadía por el resto de la temporada en la LMB con los Diablos Rojos del México pic.twitter.com/tSi3R90Esq — Séptima Entrada (@septimaentrada_) May 25, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROBINSON CANÓ SE VA DE 5-5 Y DIABLOS ROJOS LLEGA A 25 VICTORAS TRAS VENCER A TIGRES