Sasagi Sánchez alista su regreso con Diablos Rojos tras superar lesión

El lanzador sinaloense Sasagi Sánchez dio un gran paso para su regreso este lunes después de tener su primera práctica de bateo en vivo (Live BP) en más de seis meses, terminando sin ningún tipo de molestia en su rodilla izquierda.

“Estoy muy entusiasmado porque después de mucho tiempo pude tirar un Live BP y sentirme bien de la rodilla me emociona mucho y me da mucha motivación”, explicó Sasagi al terminar su sesión de Live BP en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En marzo de este año el lanzador sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior, daño en los meniscos y un sobrestiramiento en el ligamento colateral lateral de su rodilla izquierda, durante una práctica de pretemporada de los Diablos Rojos de la Liga Mexicana, lesión que lo obligó a operarse (con el Dr. Cuauhtémoc Reyes) y a pasar por una rehabilitación que este lunes ya lo tuvo de regreso en la lomita.

“Todavía me falta tirar un poco más para agarrar confianza y seguridad pero ahí está todo el trabajo de seis meses que me permitió estar lanzando de nuevo”, continúo Sasagi. “Al principio (de la práctica de bateo en vivo) estaba un poco preocupado (por la reacción que pudiera tener su rodilla) pero me lo saqué de la mente y me enfoqué en hacer mi trabajo y todo salió muy bien”.

Una vez que se sometió a la operación, Sánchez inició su rehabilitación en casa y después en el Estadio Alfredo Harp mientras se desarrollaba la Temporada 2023 de la LMB. Con el trabajo que realizó bajo la supervisión del doctor Reyes, ahora ya está en la recta final de su trabajo para poder volver a lanzar en juego.

“Mi brazo gracias a Dios está bien y solo es cuestión de tener confianza en mi rodilla y poco a poco acercarme para llegar a mi cien por ciento”, sentenció el lanzador nacido en Mazatlán.

Sasagi Sánchez seguirá el calendario de trabajo que tiene, en el que le restan algunas sesiones para poder tener luz verde para lanzar de nuevo. El derecho es parte del roster de los Diablos Rojos del México de la Liga Invernal Mexicana (LIM) y podría estar listo para lanzar en un juego poco antes de finales de este mes.

