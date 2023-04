Randy Arozarena pronostica la mejor temporada de su carrera este año

Randy Arozarena se ganó el cariño de todos los fanáticos mexicanos con su gran actuación en el Clásico Mundial de Beisbol. Ahora el pelotero busca ganarse el cariño de los aficionados de Tampa Bay Rays, con su actuación en la temporada regular de las Grandes Ligas.

El cubano-mexicano fue una de las grandes figuras durante el Clásico Mundial ayudando a la Selección Mexicana a tener su mejor participación llegando a Semifinales y quedándose a tres outs de llegar a la Final. Tras esto Tampa decidió darle un nuevo contrato millonario.

"Pienso que voy a tener una gran temporada. He trabajado muy fuerte, me he enfocado en cosas para la mente. He cambiado la rutina y he trabajado muy fuerte para ayudar al equipo a darle victorias y poner parte de mi trabajo en la unidad del equipo y ganar", comentó el pelotero.

De la misma forma agradeció el apoyo de los mexicanos, no solo en el Clásico Mundial sino ahora con los Rays en la MLB.

"La fanaticada mexicana en el Clásico Mundial fue increíble, mucho apoyo. Ya soy uno de ellos; me identifico como un mexicano más y es muy bonito que te apoyen, durante el Clásico y ahora en la temporada con los Rays. Es algo muy importante", concluyó Arozarena.

