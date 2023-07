MLB: Rowdy Téllez se opera tras lastimarse el dedo; estará fuera cuatro semanas más

El primera base mexicano de los Brewers de Milwaukee, Rowdy Téllez, fue sometido a una cirugía en su dedo anular izquierdo luego de lastimarse a sí mismo durante un calentamiento, y se perderá cuatro semanas más.

Craig Counsell, el mánager de los Brewers, informó que Téllez estaba atrapando pelotas de foul en los jardines y su dedo quedó atascado en el relleno protector del muro del jardín central. Téllez se rasgó la uña de su dedo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente mediante una inserción de 17 puntos para reparar una pequeña fractura en el extremo del dedo. Se prevía que Téllez se iba reincorporar el martes en Filadelfia.

"Fue un accidente extraño", dijo Counsell este domingo. "Créanme. No iba acelerado, no iba a gran velocidad. Realmente lo vi. Fue una cosa muy inocente. Significa que probablemente no lo tengamos de regreso por cuatro semanas".

Téllez no retomará actividades de béisbol entre dos y tres semanas. Ha estado en la lista de lesionados desde el 5 de julio recuperándose de una inflamación del antebrazo derecho.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: RANDY AROZARENA PEGA TRES HITS Y PRODUCE CON TAMPA BAY RAYS EN DOBLE CARTELERA ANTE ROYALS