MLB: ¿Cuál es el panorama para la última semana de temporada regular?

El próximo domingo concluye la campaña regular de Grandes Ligas y por cómo están actualmente ubicadas las novenas que siguen con vida, habrá que esperar hasta el último día para conocer a las 10 que van a estar jugando durante el mes de octubre.

Todo parece indicar que por quinta campaña consecutiva tanto Yankees en la Liga Americana como Dodgers en la Liga Nacional, van a clasificar y, por ende, una vez más, el deseo ver la Serie Mundial de ensueño sigue latente.

Los angelinos ya tienen amarrado su boleto, por lo menos, como equipo comodín, están a dos juegos únicamente de San Francisco en la lucha por el banderín de la División Oeste de la Nacional y con seis encuentros por disputarse para ambos conjuntos, todavía no hay nada asegurado.

Destacar que los Giants también tienen amarrado Playoffs. Un ingrediente especial en esta batalla es que es altamente probable que el que se quede con el comodín de estos dos equipos, se mida en Playoffs a San Luis, el cuadro más encendido en la parte final de la campaña con 16 victorias seguidas.

El equipo no pierde desde el pasado 10 de septiembre. Cincinnati y Filadelfia pelean con los Cardinals por el otro boleto de comodín, no obstante, los pájaros rojos aventajan a estos dos por seis juegos. Solo una catástrofe impediría no ver a San Luis en Postemporada.

En el Joven Circuito los Yankess vienen de una barrida que se tradujo en doble festejo, pues además de vencer a Boston, están en la punta por la carrera de uno de los dos comodines con récord de 89-67.

Aunque el equipo prácticamente controla su destino, un descuido podría costarles la posición si se combinan buenos resultados de Rex Sox y hasta de Toronto que cuentan con foja de 89-67 y 88-68 respectivamente. Hasta hoy solamente Tampa Bay, White Sox y Milwaukee han asegurado el título de su respectiva división y otras tres siguen abiertas.

Desde los Yankees que ganaron la Serie Mundial en 98, 99 y 2000 ninguno otro equipo ha repetido como monarca y eso habla de la competitividad que existe en el diamante, la cual, va a continuar este año y como ejemplo, el cierre dramático de fase regular que se vislumbra esta semana.

