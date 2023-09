MLB: Aseguran que los Playoffs seguirán con las reglas de reloj

De acuerdo con información de ESPN, la Gran Carpa optará por seguir con sus reglas de reloj de lanzamiento durante la postemporada.

Los beisbolistas expresaron su interés en agregar tiempo al reloj, lo cual obliga a los lanzadores a lanzar la pelota dentro de los 15 segundos de recibirla cuando las bases están vacías y 20 segundos con los corredores.

Pero el consejo ejecutivo de la MLB decidió no modificar ninguna regla antes de la postemporada y el viernes la liga informó al comité conjunto de competencia compuesto por jugadores y representantes de los propietarios de su decisión, declararon fuentes para ESPN.

Los argumentos de los jugadores a favor de agregar tiempo al reloj de lanzamiento de los playoffs fueron destacados. Dado que cada out en la postemporada era extraordinariamente valioso, los jugadores no sólo pensaron que podrían aprovecharse individualmente del tiempo extra, sino que el juego podría respirar y permitir que los mejores momentos se sintieran más largos. El cuerpo ejecutivo, que controla unilateralmente las reglas en el terreno de juego, pero debe consultar al comité de competencia, no encontró los argumentos lo suficientemente convincentes.

Las violaciones del reloj de lanzamiento, que pasan constantemente a principios de temporada, han desaparecido de manera regular, con una cada cuatro juegos. Casi dos tercios de los partidos de la temporada regular terminaron sin infracción.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RANDY AROZARENA IMPONE NUEVA MARCA CON LOS TAMPA BAY RAYS