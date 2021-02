Miguel Ojeda regresa a Diablos Rojos como nuevo manager

Miguel Ojeda es el nuevo manager de los Diablos Rojos del México tras una breve etapa como Director Deportivo y la reciente salida de Sergio Omar Gastélum, quien tenía el cargo hace apenas una semana. El hombre que le dió a la organización su campeonato número 16 volverá al dugout escarlata para la Misión 17.

Dicta el dicho que ‘uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz’ y para el ‘Negro de Guaymas’ el retorno a su posición como manager representa mucha ilusión por continuar el proyecto que lo llevó al decimosexto campeonato de los Diablos.

“Estoy contento de poder aportar a la organización de los Diablos Rojos de México, el equipo que me hizo y me formó como jugador profesional”, declaró Ojeda en su presentación como el nuevo timonel escarlata. “Es una faceta que extrañaba mucho, dicho sea de paso, y que es de las que más he disfrutado”, añadió.

La exigencia para el conjunto capitalino es directamente proporcional a la grandeza del equipo en el deporte nacional. El campeonato número 17 se le ha negado en varias ocasiones ya a los escarlatas, quienes confían plenamente en la labor de Ojeda para regresarlos a los planos estelares.

“Miguel (Ojeda) siempre ha sido nuestra primera opción como manager. Nosotros creemos y estamos seguros de que él tiene los valores, principios y la mística distintiva de los Diablos Rojos del México”, comentó Othon Díaz, presidente ejecutivo del equipo. “No viene a tomar el puesto, es un puesto que siempre ha sido de él”, agregó ratificando la confianza con el exreceptor de los ‘Pingos’.

Sumado a la presentación de Ojeda se hizo oficial el ascenso de Jorge del Valle, quien ahora será el Gerente Deportivo y que estará muy atento a las peticiones del nuevo manager de los Diablos. Ojeda se encuentra en estos momentos en Mazatlán, viendo la Serie del Caribe y ya se encuentra trabajando en observar a los que pudieran vestir la camisola escarlata en este 2021.

