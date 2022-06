Max Scherzer fue mordido por su perra mientras se recuperaba de lesión

Max Scherzer pitcher de New York Mets, dio a conocer que su perra le mordió la mano que utiliza para lanzar, sin embargo negó que dicha herida frene su recuperación de un tirón en el oblicuo.

Con Scherzer lesionado ya serían dos jugadores de los Mets que presentaron problemas en sus manos, ya que también el puertorriqueño Francisco Lindor se lesionó una mano pero el accidente se produjo luego de que su extremidad quedara atrapada en la puerta de un hotel, el diagnóstico final fue una fractura en la punta del dedo medio.

Por su parte, el estadounidense confirmó y explicó la noticia a través de su cuenta de Twitter y que no volverá al diamante hasta finales de junio.

¡LO MORDIÓ EL PERRO! Max Scherzer de los Mets de Nueva York confirmó que su perrita lo mordió en la mano con la que lanza. Explicó que ‘Rafi’ se lastimó la pata y cuando él intentó ayudarla, lo mordió por el dolor que sentía. La lesión no es grave.https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/xfCv8mPNKS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 5, 2022

“Sólo aclarando unas cuantas cosas, mi perra Rafi se lastimó una pata corriendo. Estaba aullando de dolor y fui a calmarla poniendo mi mano sobre ella. Cuando lo hice me mordió la mano derecha. Afortunadamente no fue una mordida severa. Me tomé un día sin lanzar y pude tirar largo al día siguiente. Esto no tendrá efecto en mi rehabilitación y literalmente no es una noticia importante”, escribió.

Finalmente el manager de los Mets de Nueva York, Buck Showalter dijo que la rehabilitación de Max se encuentra dando resultados positivos con el objetivo de que regrese a la MLB a finales de junio o principios de julio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ZINCHENKO PIDIÓ PAZ TRAS ELIMINACIÓN DE UCRANIA A QATAR 2022: 'DEBEMOS PARAR LA GUERRA'