Luis Urías: Impulsados por el mexicano, los Brewers buscarán trascender en los Playoffs

Con el título de la División Central de la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers afrontan estos dos últimos encuentros de campaña regular con el objetivo de mantenerse sanos y superar la ronda de comodines, una aduana en la que se han quedado las últimas dos temporadas.

Uno de los hombres que ha sido factor para el desempeño de la novena es el mexicano Luis Urías, hombre que ha tenido su mejor temporada desde que llegó a la Gran Carpa allá en 2018. El sonorense ha pegado 23 cuadrangulares, 122 hits con 75 carreras impulsadas, todos estos números ya son marcas personales y eso de lo debe, en parte, a poder haber estado sano en todo el año.

“Uno piensa siempre tener el cuerpo sano al 100% para poder hacer lo mejor en el terreno y es en lo que me he estado enfocando ahorita. Obviamente ya ganamos la división y por lo tanto lo primordial es estar saludable para la Postemporada”, afirmó.

“Tanto en lo personal yo creo que ha sido un buen año como en lo colectivo. Obviamente creo que la clave de este año ha sido ganar, que es lo más divertido en cualquier deporte. Se juega para ganar y esa ha sido la meta desde el principio y gracias a Dios se nos han ido dando las cosas”, indicó.

La noche de este sábado, Urías se estará enfrentando al otro Urías, solo que este es Julio, el pitcher de los Dodgers que va en busca de su victoria 20 en campaña regular.

“De Julio he recibido demasiados consejos, en el offseason lo vi algunos días y con tan solo verlo como trabajaba me ayudó. Todos los mexicanos en Grandes Ligas nos deseamos lo mejor, pero obviamente ya jugando en contra es otra cosa. Hoy vamos a enfrentar a Julo, le deseo lo mejor, pero ojalá no nos gane”, indicó entre risas.

