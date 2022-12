LMP: Tomateros despidió a su Manager en la mañana y lo reinstalaron en la noche

En el beisbol no es normal que se tomen decisiones apresuradas en cuanto a la continuidad de los entrenadores, la mayoría de estos suelen permanecer a pesar de los resultados, pero a veces las directivas no tienen tiempo de pensar lo que harán y actúan por mero impulso.

Este fue el caso de los Tomateros de Culiacán quienes, tras una mala primera parte de la temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, decidieron prescindir de los servicios de Benjamín Gil, quien en ese momento era el manager de la novena culichi.

Durante el medio día se dio a conocer la decisión del equipo rojo, informes reportan que horas después los jugadores se reunieron entre ellos, fueron directamente con los dirigentes y exigieron la reinstauración de Gil en el equipo, así lo confirmó Francisco Campos Machado quien sería el manager tras la salida de Gil.

"Al llegar al estadio, los muchachos se me acercan y me dicen que no es nada contra mí, que no me lo tome en esa parte, pero querían hablar con Benjamín, para hacerle saber que quieren que regrese. . . Pidieron una oportunidad para demostrar que ellos pueden hacer la diferencia y que pueden hacer los resultados positivos para obtener las victorias, querían que regresara Benjamín, don Héctor dijo que lo hablaran con él y si él aceptaba, adelante", finalizó.

Los Tomateros tienen 14 victorias y 21 derrotas, se encuentran en el último lugar de la tabla a siete juegos de Hermosillo, quien es el líder, y a un juego de los Charros de Jalisco quienes comparten el fondo con el cuadro culichi.

