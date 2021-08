LMB: Tigres propinó paliza a Diablos Rojos en Juego 1 de Playoffs

Osados y agresivos saltaron los Tigres de Quintana Roo al estadio Alfredo Harp Helú en donde rasgaron el orgullo de los Diablos Rojos del México en una paliza que sorprendió a propios y extraños. Los Felinos han tomado la ventaja, tras ganar 12-2, en una Guerra de Guerras que se mudó a los Playoffs.

El abridor de los Pingos, J.C. Ramírez, vivió una salida para el olvido en el primer duelo de la serie. Al nicaragüense le quedó grande la encomienda de Miguel Ojeda y en la parte alta de la segunda entrada fue remolcado por el manager capitalino. Martínez permitió 10 carreras, mismas que marcaron la tónica de un juego que no ofreció más espectáculo que la exhibición del primero en la rotación de los Diablos.

Toda la novena de los Tigres pegó de hit en un duelo en el que recobraron la confianza a la ofensiva. La escuadra de Quintana Roo apenas alcanzó boleto a la Postemporada y en apenas un juego ya puso a temblar a los líderes de la Zona Sur.

El primer compromiso de la serie se convirtió en una autentica práctica de bateo previa a juego dos, los errores a la defensiva por parte de los escarlatas ayudaron a que sus acérrimos rivales se crecieran en un momento clave.

El equipo balanceado que presumió Ojeda antes del juego fue borrado, no lució y careció de chispa, esa que ha acompañado a los Diablos por más de 90 años. Los escarlatas no batearon, no pitchearon y simplemente no aparecieron en el Diamante de Fuego. La falta de respeto que le plantaron los Tigres en su casa puede marcar el momento anímico para los de Quintana Roo, que quieren dar la campana en la primera ronda de los Playoffs.

El segundo compromiso de la serie será este domingo en punto de la una de la tarde en donde Miguel Ojeda y su pandilla buscarán empatar la serie con Héctor Hernández en la lomita.

