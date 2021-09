Julio Urías tras 18va victoria: 'Nunca me hubiera imaginado una temporada como esta'

Julio Urías consiguió su victoria número 18, la noche del 15 de septiembre en el triunfo de 5-3 de Dodgers sobre Diamondbacks, lo que lo mantiene como líder en la MLB.

Luego de la noche histórica, el lanzador mexicano aseguró que nunca se imaginó tener una temporada como esta.

“Esta es la primera temporada completa en la que siento que me han quitado las riendas y he podido ir y hacer las cosas que he podido hacer, pero tampoco creo que pudiera haber imaginado una temporada como esta, imagina lo que he podido hacer y la racha ganadora o las victorias que he podido acumular a lo largo de este año. Es un año increíble y, obviamente, es algo que también sería increíble ”, mencionó tras terminar el partido.

Por si fuera poco, los Dodgers comenzaron el Mes de la Herencia Hispana con un homenaje a Fernando Valenzuela, por lo que el toque mexicano fue al especial para el sinaloense.

“Fue una noche realmente hermosa”, mencionó Urías. “Incluso cuando empecé a calentar para el juego, se puede escuchar al mariachi tocar de fondo y se puede escuchar la emoción de la multitud, y obviamente fue una noche muy emotiva para Fernando y su familia, y fue muy agradable para mí lanzar esta noche ".