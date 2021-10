Julio Urías sobre no ser considerado al MVP: 'No me molesta, hay tremendos jugadores'

A unos días de terminar la temporada regular de la Major League Baseball (MLB) Julio Urías está cerca de hacer historia al alcanzar la cifra de las 20 victorias, como lo hicieran en su momento Fernando El Toro Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza.

Sin embargo, a pesar de estar cerca de alcanzar esta cifra y convertirse en el máximo ganador de la temporada de las Grandes Ligas, Urías no está en la conversación para ganar el premio al MVP de la campaña regular, algo que no incomoda al mexicano.

"No, no me molesta. Hay tremendos jugadores en esta liga, tremendo talento y con números increíbles. Lo que salga sería bueno, pero mi gran reto es terminar saludable y si no se da es tomarlo de la mejor forma", confesó el pitcher azteca en entrevista para ESPN.

Pero lo que sí busca conseguir Urías en la presente temporada es la marca de 20 triunfos y de paso aspirar a ganar el Cy Young.

"Claro que sí, ganar 20 juegos es algo grandioso, espectacular y como paisano y algo que hizo Fernando, de los tantos que tiene, estar al lado de esos nombres es algo grandioso.

"No era mi meta más grande este año el Cy Young, pero con los números que ponemos ha surgido. Aunque nos tengan ahí de último (de los nominados), ya me siento bendecido", reveló.

OJO IZQUIERDO NO LE IMPIDE PARA LANZAR

Una de las características físicas de Julio es el tamaño de su ojo izquierdo, pues nació con un tumor, el cual le disminuyó el tamaño y su capacidad visual por las múltiples cirugías a las que fue sometido desde niño.

Sin embargo, es el propio lanzador, el que asegura que este defecto físico no le impide lanzar con normalidad en las Grandes Ligas.

"Lo más complicado fue al principio de niño, el aceptar la enfermedad, en la escuela eres diferente a los demás niños, pero yo pienso que esa fue la parte más fuerte de mi vida, aceptar lo que Dios me dio y nunca fue un impedimento. Tuve al mejor coach, que es mi papá, y es parte del éxito.

"Usamos lentes como una ayudita, obviamente tengo menos vista que en el ojo derecho, pero es algo que no me impide lanzar. Mucha gente me pregunta por los revires a primera, porque el ojo (afectado) está de este lado, pero nunca me ha immpedido nada", sentenció Urías.

