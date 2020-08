Humberto Castellanos, el pitcher que dejó de ordeñar vacas para llegar a las Grandes Ligas

Humberto Castellanos pasó la mayor parte del tiempo durante la pandemia en el Rancho 'El Guayabo De Arriba' perteneciente a su familia. Ahí se mantuvo activo, alternando su tarea de ordeñar vacas con lanzamientos con su cuñado, con tal de estar listo para el momento que tanto esperaba y que por fin llegó hace par de días, cuando se convirtió en el mexicano 131 en debutar en Grandes Ligas.

“Me mantuve trabajando, tanto físicamente en mi deporte como aquí en mi casa”, dijo el serpentinero de 22 años. “Siempre nos hemos dedicado a lo que es la ordeña y pues el trabajo diario de ahí, lo que es levantarse temprano, trabajar la tierra, los tractores y todo eso fue lo que estuve haciendo antes de venir para acá. Hablando del deporte todos los días terminaba de hacer mis labores del día en el campo y a veces era mi cuñado el que me ayudaba ahí a tirar, mi padre también muchas veces con él tiraba, Antonio De la Torre también y era lo que hacía”.

Fue entonces que tras el reinicio de la actividad en MLB, el tapatío tuvo su oportunidad, ingresó en la novena entrada del juego entre Astros y Angels para suplir la ausencia de su compatriota Roberto Osuna y lanzó un capítulo completo sin permitir hit ni carrera, y por si fuera poco, de siete lanzamientos que ejecutó el serpentinero azteca, seis fueron strikes.

“Cuando salí del campo llegué al club house y ya tenía muchas felicitaciones y mucho seguimiento de toda mi gente pero principalmente de mi familia. Mi hermano me hizo llegar un video de que por ahí estuvieron viendo el partido, tan solo escuchar cómo estaba mi familia me llené de emoción y de nostalgia y pues la verdad no la creía todavía que por fin hubiéramos logrado ese sueño. Muy contento y así seguiré ya, agradecido con la vida por esta oportunidad”, respondió a pregunta expresa de RÉCORD en una videoconferencia con medios.

Se trató del sueño por el que tanto luchó y por el que tantos sacrificios realizó, como cuando se encontraba en la sucursal de los Astros en Ligas Menores en 2017 y estuvo a punto de tirar la toalla al no ver la suya.

“Se me juntó una mala racha, par de juegos malos y estuve un tiempo sin pichar y en esos días hubo momentos familiares importantes, creo que fue el bautizo de un sobrinito, un cumpleaños de mi abuelo, cumpleaños de la familia, yo veía a la familia unida y yo acá decía ‘tal vez estoy perdiendo el tiempo’. Esa fue la vez que más por mi mente pasó dejar todo a un lado, pero gracias a mi padre y a Miguel González ‘El Mariachi’ que viene siendo mi tío, ahí estuvieron. Miguel me llamó, me dijo ‘mijo, tranquilo, así es la pelota, sangre fría, échele adelante y llegarán nuevas oportunidades y usted las va a aprovechar y así fue”, puntualizó.