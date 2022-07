David Ortiz sobre su inducción al Salón de la Fama: "Ha sido un sueño hecho realidad"

Seis meses después de responder a la llamada más grandiosa que un pelotero pueda recibir, David Ortiz sigue asombrado por su buena fortuna.

El extoletero de los Medias Rojas de Boston afectuosamente conocido como 'Big Papi', será exaltado al Salón de la Fama el domingo.

Quizás entonces finalmente asimile recibir el máximo honor del béisbol: “Aún sigo sin poder creerlo. Esto ha sido un sueño hecho realidad”, dijo el dominicano de 46 años que acumuló 541 jonrones en 20 temporadas en las Grandes Ligas y fue clave para que los Medias Rojas ganasen tres campeonatos de la Serie Mundial.

“Me tocó crecer en situaciones muy duras. Mi niñez no fue fácil, pero tuve unos padres que me guiaron y me cuidaban para que no me metiera en problemas”.

Ortiz es apenas el 58to pelotero en ser seleccionado por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica en su primer año de elegibilidad. Ingresa como el bateador designado con más juegos disputados que cualquier otro miembro del panteón en Cooperstown.

También será el cuarto dominicano, uniéndose a Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. La Clase de 2022 también incluye a seis figuras que fueron seleccionadas por los comités de las eras del béisbol.

