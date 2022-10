Albert Pujols sobre su retiro: ‘En junio hubo muchas veces que me cuestioné a mí mismo’

La última temporada de Albert Pujols ha sido mágica. El veterano de 42 años de edad anunció que su año número 22 sería su último dentro de la MLB, donde jugó para los Cardinals, Angels y Dodgers. En su última campaña regular, el dominicano sumó 24 jonrones y 68 impulsadas, con lo que llevó su marca total de carrera a 703 palos de vuelta completa, apenas el cuarto jugador en la historia en lograrlo.

Sin embargo, el propio Pujols declaró que estuvo muy cerca de retirarse en junio. Su inicio de temporada no fue de lo mejor. Tenía un promedio de bateo de apenas .198 y tenía solamente cuatro cuadrangulares, a 17 de poder llegar a la marca de 700. “En junio hubo muchas veces en la que me cuestioné a mí mismo y me pensé bastante en el retiro”, aseguró la leyenda.

A pesar de su mal rendimiento en los primeros meses de la temporada, el dominicano logró darle un giro completo a su juego y desde el mes de julio, bateó un .314, siendo uno de los mejores bateadores de toda la Gran Carpa y amasando 20 vuelacercas, con lo que llegó a 703, apenas el cuarto pelotero en la historia en superar los 700, tras Bary Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714).

El dominicano también habló para MLB sobre el impacto que tuvo la gente cercana a él en su decisión de terminar el año: “Tengo gente buena a mi alrededor y me ayudaron a decidir a terminar el año. Sabía que tarde o temprano la situación se revertiría, no podía ser tan malo todo el año”, declaró entre risas.

Ahora, los fanáticos de los Cardinals han iniciado una petición para que Pujols alargue aún más su carrera y regrese con el equipo en el 2023, con el objetivo de superar la marca de Home Runs del histórico Babe Ruth. Se encuentra a solamente 11 palos de vuelta entera de superar a la leyenda de los Yankees. El equipo de St. Louis se mide en una serie al mejor de tres ante los Phillies en la ronda de comodines de la Liga Nacional.

