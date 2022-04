Warriors: Stephen Curry espera estar presente en los playoffs con Golden State

Los Warriors han vuelto a los playoffs de la NBA y ahora se enfrentará a los Denver Nuggets, pero no todo es color de rosa pues el estado físico de Stephen Curry está en duda.

El mejor triplero de la historia de la NBA (de 34 años de edad), no ha jugado en prácticamente un mes por un esguince que sufrió en el pie izquierdo, pero confía en que estará de regreso.

"Sabemos en qué momento del año estamos. No hemos estado en los playoffs durante dos años, es un poco raro pensar en eso. Estoy muy emocionado porque sé lo mucho que me gusta este ambiente. No quiero perderme nada de eso, estoy muy optimista", dijo Curry en charla con su compañero Draymond Green.

Los Warriors de Golden State han sufrido desde que llegaron a las Finales en contra de los Raptors aun con Kevin Durant en la plantilla y es que se quedaron dos años fuera de Playoffs.

