Shaquille O'Neal sobre Draymond Green asfixiando a Rudy Gobert: "Yo habría hecho lo mismo"

Shaquille O'Neal, leyenda de la NBA, respaldó a Draymond Green, jugador de los Golden State Warriors, después de asfixiar a Rudy Gobert, pivot de los Minnesota Timberwolves, en el duelo que se disputó el pasado martes.

"Yo habría hecho lo mismo”, continuó. No me voy a sentar aquí y decir que estaba equivocado, que no debería haberlo hecho", declaró Shaq al medio Times.

Draymond estuvo envuelto en polémica en el duelo entre los Warriors contra los Timberwolves después de agarrar por el cuello a Rudy Gobert durante una trifulca en la que se vieron envueltos varios jugadores de ambos equipos, esto tras los roces que comenzaran entre Klay Thompson y Jaden McDaniels.

Tras lo sucedido, la NBA decidió suspender al jugador de los Golden State Warriors por cinco partidos, además de una multa económica que asciende hasta los $770,000 dólares.

Draymond Green no estará presente en los duelos contra Oklahoma City Thunder (2), Houston Rockets, Phoenix Suns y San Antonio Spurs.

