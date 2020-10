Presidente de la LNBP: 'Estoy contento con el regreso de Ayón'

Encontrar el balance entre un equipo competitivo y unas finanzas sanas ha sido un reto para todos los equipos a lo largo de la historia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Es por eso que esfuerzos como el de Astros de Jalisco por traer a figuras como Gustavo Ayón son aplaudidos, más allá de buscar la implementación de un tope salarial con tal de incrementar la paridad.

En las grandes ligas del mundo, los límites financieros sirven para que los equipos con mayor amplitud en sus carteras no despilfarren cantidades estratosféricas y los planteles se acerquen más a un punto de equilibrio, pero en un campeonato como la LNBP donde el principal objetivo es el espectáculo para atraer a más aficionados a consumir su producto.

“Siempre ha sido un tema (el tope salarial) y hemos tratado de mediar las cosas porque hubo años y años cuando en aquellas épocas de los Halcones, Pioneros, la liga se fue a diferencias extremadamente marcadas, pero no podemos quitar el derecho de si alguien trabaja más que otro para tener más recursos, es un derecho que cada quién se gana. El tema de Ayón, estoy contento de que haya vuelto a LNBP de nuevo, es un acuerdo que hicieron Astros con él, no me compete y no me quiero meter, cada quién tiene su autonomía, pero creo que no está tan disparejo el asunto”, dijo el presidente de la LNBP Sergio Ganem.

En una videoconferencia para compartir los datos de la liga a mitad de temporada regular, Ganem señaló que a nivel económico, LNBP dependerá de la situación mundial debido a la pandemia de la COVID-19, por lo que no se puede hacer una estimación de cómo será la transición hacia el regreso a la normalidad.

“No hay bolsillo inagotable, si le rascas de más se rompe, si salimos bien este año estaremos más fortalecidos en 2021, la cosa es cómo estará la situación país y América Latina. Nosotros la temporada pasada estábamos pagando el dólar en 19 pesos y ahora en 22, es un tema de macroeconomía y cómo están las empresas hoy en día, los temas de salud están repercutiendo en la operatividad, no sé cómo sea el nuevo regreso en agosto pero sí sé que será más benévolo, tengo esperanza que el gobierno y la iniciativa privada trabajen de la mano para empezar a reconstruir”, indicó.

Es por eso que el regreso de ‘El Titán’ tras su paso por NBA y Europa, es un bálsamo idóneo para sanear un poco el revés económico sufrido tras el brote de coronavirus, al ser Ayón un imán capaz de atraer cada vez a más aficionados.

“Obviamente todos estamos esperando ver a Ayón en las duelas mexicanas, en su casa, su cuna que es la LNBP donde empezó la magia en su carrera, eso es de mucho orgullo, la llegada de jugadores de calibre como Paul Stoll y otros que no sabemos si se podrán incorporar en siguientes días, el interés de la gente es mucho mayor y eso va a ayudar”, puntualizó.

