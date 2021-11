Pippen criticó 'The Last Dance': 'Jordan lo hizo para demostrar que fue más grande que LeBron'

No respetó el trabajo en equipo. A más de un año de consolidarse como una las series deportivas más exitosas, el documental que realza la figura de Michael Jordan con los Chicago Bulls de la NBA, 'The Last Dance', sigue dando de qué hablar.

Durante un extracto del libro, 'Unguarded’, el autor y excompañero de 'Air Jordan', Scottie Pippen, criticó a la leyenda de los Bulls por colocar su nombre en lo alto y demeritar el trabajo del resto de la plantilla; dejando en claro que 'autorizó' la serie por la rivalidad que arrastra en los últimos años con LeBron James.

"Los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes ni a mí ni a mis orgullosos compañeros de equipo. Y Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director", reconoció.

"Ahora aquí estaba yo, a mediados de mis cincuenta años, 17 desde mi último juego, viendo cómo nos degradaba una vez más. Ya vivirlo la primera vez fue bastante insultante. Cada episodio era lo mismo: Michael en un pedestal y sus compañeros de equipo siendo secundarios, más pequeños, el mensaje no era diferente de cuando se refirió a nosotros por aquel entonces como su elenco de apoyo. Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance", añadió.

"¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él? Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA REVELÓ LOS NUEVOS UNIFORMES CITY EDITION