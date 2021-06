Nikola Jokic: De tomar tres litros de refresco al día a ser el MVP de la NBA

La segunda ronda del draft de la NBA no suele tener altas expectativas. La transmisión comienza a carecer de relevancia una vez que llegan a estas alturas y en 2014 Taco Bell decidió anunciar su ‘Quesarito’, un híbrido entre quesadilla y burrito que dista mucho de la gastronomía serbia nacionalidad del hombre reclutado durante la proyección del comercial, Nikola Jokic. Un lustro después ese chico elegido por los Nuggets se convirtió en el hombre más dominante sobre la duela.

Curiosamente no es la única relación entre el centro del equipo de Denver y la comida chatarra. En su infancia Jokic era capaz de consumir hasta tres litros de Coca-Cola, eso sí de manera muy “responsable”. “Bebía mucha, unos tres litros al día. Nunca bebía por la mañana, eso sí, porque había que entrenar y no me sentaba bien. Después de los entrenamientos no podía parar, era un vaso tras otro”, dijo en una entrevista el nuevo MVP de la NBA quien dejó el refresco tras ser elegido por los Nuggets.

Sin tantos reflectores el serbio llegó al mejor basquetbol del mundo y poco a poco fue consolidándose en la quinteta titular de Denver. A partir de la temporada 2017-18 Jokic rebasó los 30 minutos por juego y su valor incrementó de manera exponencial. Hoy es casi imposible no verlo alineado y sobre todo, dominando en la duela. Sus más de dos metros lucen bien para un poste, pero la agilidad con la que se mueve dista mucho de un hombre de su posición.

Jokic es apenas el sexto extranjero en la historia de la NBA en ser condecorado como el Jugador Más Valioso de la Liga y el primer centro desde Shaquille O’Neal (1999-00) en recibir esta condecoración. Su producción que se acerca mucho a un triple-doble por encuentro lo ha puesto encima de los mejores de su época como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, al menos en esta temporada.

El estelar poste de los Nuggets es la muestra máxima de trabajo duro y perseverancia. Sí, perdió el gran placer de su vida al dejar la Coca-Cola, pero lo que ha ganado y se proyecta para seguir consiguiendo por mucho está por encima de un simple vaso de refresco.

