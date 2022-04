NBA: Warriors se llevó el primer juego de la serie de Playoffs al vencer a Nuggets

Con gran autoridad los Warriors se llevaron el primero de la serie con marcador de 123-107 ante los Nuggets. Golden State demostró que son un equipo fuerte cuando juega como local, además que ya tiene a todas sus estrellas disponibles.

Stephen Curry no fue titular pero contribuyó con 21 puntos y se fue 3-6 en cuanto a triples. Curry tenía un mes sin estar en la duela y su regreso sin duda sirvió para que sus compañeros jugaron a un gran nivel. Prueba de ello fue el gran partido que tuvo Jordan Poole, quien fue el motor de estos Warriors, con sus 30 unidades, lideró a a Golden State.

Otro jugador que estuvo en gran forma fue Draymond Green, quien es el jugador más inteligente que tienen estos Warriors. Con sus nueve asistencias, demostró que su visión dentro de la cancha es de élite.

Nikola Jokic como de costumbre, cargó con este equipo de Denver pero la precisión no estuvo de su lado. El reinante MVP tuvo que lidiar con Draymond y solo encestó 12 de sus 25 envíos para terminar el juego con 25 puntos y 10 rebotes. Will Barton fue el único apoyo que tuvo Jokic, Barton aportó 24 puntos, pero el que estuvo ausente fue Aaron Gordon quien no estuvo a la altura, el alero apenas anotó ocho unidades.

El segundo partido de esta serie será este lunes en el Chase Center, donde los Nuggets buscarán quitarle la ventaja de la localía a estos renovados Warriors. Mientras que Golden State quiere seguir con su gran nivel y demostrar que son unos candidatos en la Conferencia Oeste.

